Глава министерства экономики Игорь Петрашко заявил, что проблема на рынке нефтепродуктов почти решена, поэтому значительных изменений цен на топливо в Украине не ожидается.

По мнению Игоря Петрашко, в ближайшее время стоимость топлива будет стабильна, потому что крупные сети АЗС договорились между собой и с властями о согласованной ценовой политике. Об этом чиновник рассказал в интервью изданию korrespondent.net.

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На рынке нефтепродуктов есть проблемы роста цены на нефть почти вдвое за последние восемь месяцев, монополизации рынка, выхода с рынка некоторых фигурантов. Как вы планируете снять ажиотаж на рынке, в том числе накануне посевной?

Этим вопросом уже занимаемся и практически решили. Было проведено много совещаний с импортерами и участниками рынка в Украине и из других стран. Мы нашли замещение для всех объемов нефтепродуктов, которые теоретически выходили с рынка.

А заявление Роснефти о новом импортере вместо Proton приведет к еще более активному увеличению предложений. Следующая часть нашей работы – обеспечить ритмичность поставок и отсутствие дефицита топлива. Мы добились того, что сейчас наполненность нефтебаз всеми видами топлива практически на максимуме. Аграрии спокойно проводят посевную кампанию. Минэкономики не ждет никаких существенных колебаний, кроме сезонных...

...На которых все участники рынка хотят заработать.

Цена в крупном опте на дизель с начала и до конца марта не выросла, а иногда даже несколько снизилась. За мелким оптом мы тоже видим стабильность в последний трехнедельный период.

Мы искали решение для того, чтобы цены на АЗС также отражали логику процесса и не были спекулятивными. Это как на фондовом рынке: чем больше амплитуда колебаний, тем больше вероятность того, что растягивается маржа. Когда рынок суперконкурентный, то маржа маленькая. А когда цена на нефть выросла, начинается паника, и все раздувают себе возможность спекулятивного заработка.

За последние две недели мы провели много встреч с представителями различных АЗС. Мы пришли к формату Меморандума и подписали его с Нефтегазовой ассоциацией Украины, которая представляет интересы крупнейших игроков рынка. Ключевая цель меморандума-это объединение усилий для ценовой стабильности на рынке нефтепродуктов.

Ранее мы писали, что по словам директора Консалтинговой группы “А-95” Сергея Куюна, из-за дефицита на рынке ожидается значительное подорожание топлива. Он рассказал, когда возможно повышение цен.

Напомним, что из-за блокирования работы сети АЗС Glusco фискальными органами ее главный инвестор, Proton Energy, прекратил поставки энергоресурсов в Украину. А это более 20% от общего объема поставок нефтепродуктов в Украину.