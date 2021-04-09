Глава міністерства економіки Ігор Петрашко заявив, що проблема на ринку нафтопродуктів майже вирішена, тому значних змін цін на нафтопродукти в Україні не очікується.

На думку Ігора Петрашко найближчим часом вартість пального буде стабільна, тому що великі мережі АЗС домовились між собою та з владою про узгоджену цінову політику. Про це чиновник розповів в інтерв’ю виданню korrespondent.net.

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На ринку нафтопродуктів є проблеми зростання ціни на нафту майже вдвічі за останні вісім місяців, монополізації ринку, виходу з ринку деяких фігурантів. Як ви плануєте зняти ажіотаж на ринку, в тому числі напередодні посівної?

Цим питанням вже займаємося і практично вирішили його. Було проведено багато нарад з імпортерами і учасниками ринку в Україні і з інших країн. Ми знайшли заміщення для всіх обсягів нафтопродуктів, які теоретично виходили з ринку.

А заява Роснефти про нового імпортера замість Proton призведе до ще більш активного збільшення пропозицій. Наступна частина нашої роботи - забезпечити ритмічність поставок і відсутність дефіциту пального. Ми домоглися того, що зараз наповненість нафтобаз усіма видами палива практично на максимумі. Аграрії спокійно проводять посівну кампанію. Мінекономіки не чекає жодних істотних коливань, крім сезонних...

...На яких всі учасники ринку хочуть заробити.

Ціна у великому опті на дизель з початку і до кінця березня не зросла, а іноді навіть дещо знизилася. За дрібним оптом ми теж бачимо стабільність в останній тритижневий період.

Ми шукали рішення для того, щоб ціни на АЗС також відображали логіку процесу і не були спекулятивними. Це як на фондовому ринку: чим більша амплітуда коливань, тим більша ймовірність того, що розтягується маржа. Коли ринок суперконкурентний, то маржа маленька. А коли ціна на нафту зросла, починається паніка, і всі роздмухують собі можливість спекулятивного заробітку.

За останні два тижні ми провели багато зустрічей з представниками різних АЗС. Ми прийшли до формату Меморандуму і підписали його з Нафтогазовою асоціацією України, яка представляє інтереси найбільших гравців ринку. Ключова мета Меморандуму - це об’єднання зусиль для цінової стабільності на ринку нафтопродуктів.

Раніше ми писали, що за словами директора Консалтингової групи “А-95” Сергія Куюна, через дефіцит на ринку очікується значне подорожчання палива. Він розповів, коли можливе підвищення цін.

Нагадаємо, що через блокування роботи мережі АЗС Glusco фіскальними органами її головний інвестор, Proton Energy, припинив поставки енергоресурсів в Україну. А це більше 20% від загального обсягу поставок нафтопродуктів в Україну.