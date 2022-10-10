Підвищення податків призводить до поступового зростання гуртових цін на пальне. За минулий тиждень газ та дизель знову подорожчали.

За минулий тиждень (з 30 вересня по 7 жовтня) гуртові партії автогазу підвищилися на 1 030 грн/т, до 45 450 грн/т, а діапазон торгівлі LPG перебуває в межах 42 000-48 000 грн/т. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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Гуртові партії дизельного пального за цей же період зросли на 1,1 грн/л, до 47 грн/л в середньому по Україні. Зокрема ДП пропонувалося в ринок у межах 45,5-48,5 грн/л, що на 1-2 грн/л дорожче, ніж у кінці вересня.

Разом із цим за тиждень бензин марки А-95 у гурті здешевшав на 0,3 грн/л, в середньому до 40,25 грн/л, а діапазон торгівлі в п’ятницю складав 38-42 грн/л. Трейдери пояснюють падіння цін на А-95 низьким попитом на тлі його профіциту на ринку.

За даними Консалтингової групи «А-95», вартість жовтневих імпортованих партій пального вже перевищує 50 грн/л. Це, на думку експертів, виносить на порядок денний питання корекції роздрібних цін.

Нагадаємо що 28 вересня президент України підписав закон про підвищення податків на пальне. На думку експертів, бензин та дизель подорожчають як мінімум на 3-4 грн на літрі, автогаз - на 1-2 гривні.