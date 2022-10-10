Повышение налогов приводит к постепенному росту оптовых цен на горючее. За прошедшую неделю газ и дизель снова подорожали.

За прошедшую неделю (с 30 сентября по 7 октября) оптовые партии автогаза повысились на 1 030 грн/т – до 45 450 грн/т, а диапазон торговли LPG находится в пределах 42 000 – 48 000 грн/т. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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Оптовые партии дизельного горючего за этот же период выросли на 1,1 грн/л, до 47 грн/л в среднем по Украине. В частности, ДТ предлагалось на рынке в пределах 45,5 – 48,5 грн/л, что на 1 – 2 грн/л дороже, чем в конце сентября.

В то же время за неделю бензин марки А-95 в группе подешевел на 0,3 грн/л, в среднем до 40,25 грн/л, а диапазон торговли в пятницу составлял 38 – 42 грн/л. Трейдеры объясняют падение цен на А-95 низким спросом на фоне его профицита на рынке.

По данным Консалтинговой группы "А-95", стоимость октябрьских импортированных партий горючего уже превышает 50 грн/л. Это, по мнению экспертов, выносит на повестку дня вопросы коррекции розничных цен.

Напомним, что 28 сентября президент Украины подписал закон о повышении налогов на топливо. По мнению экспертов, бензин и дизель подорожают как минимум на 3 – 4 грн на литре, автогаз – на 1 – 2 гривны.