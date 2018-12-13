Творці Volvo S60 2019 модельного року відтворили історичний знімок Volvo Amazon 1956 року. От що з цього вийшло.

Кинувши короткий погляд на цю світлину, можна й не помітити, що з нею щось не так. Та придивіться уважніше і ви помітите, що тут показано дві машини, а не одна.

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Ось оригінальний знімок 1950-х років з червоним седаном Volvo Amazon – пращура сучасних седанів шведської марки.

Фото було зроблено для реклами автомобіля, хоча сьогодні й важко сказати, що саме хотіли сказати шведи цим сюжетом. Можливо, що автомобіль настільки гарний, що збирає довкола себе натовп за лічені секунди, доки водій, наприклад, відійшов запитати у поліцейського дорогу до найближчої заправки...

Так чи інакше, з художньої точки зору фотографія і справді дуже вдала і, певно не раз траплялась на очі творцям нового седана Volvo S60. Вони вирішили відтворити історичний знімок.

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