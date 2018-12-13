Дебют новинки запланований на 2019 рік.

Оновлений Volkswagen Passat дебютує наступного року, як модель 2020. Автомобіль збереже платформу нинішньої моделі, але отримає свіжий дизайн.

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Перші тизерні зображення від виробника дають зрозуміти, що наступний Passat виглядатиме більш спортивно, навіть дещо агресивно, впритул наблизившись до чотиридверного купе Arteon. При цьому у формах передньої і задньої оптики можна впізнати риси нової Jetta.

Фото: ескізи оновленого Volkswagen Passat 2020 / Volkswagen

Автовиробник підтвердив, що седан 2020 модельного року буде більшим, ніж модель, що випускається зараз. При цьому платформа залишиться тією ж, що і зараз. Останній факт вказує на те, що в нового Passat не буде, а ні повного приводу, а ні електричної модифікації, а ні двигуна V6. Які саме силові установки будуть у нового “Пассат” – поки невідомо.

Використання актуальної платформи для нового Passat у компанії пояснили прагненням знизити витрати на розробку, адже “сегмент скорочується, і ми вирішили, що ми можемо надати клієнтам все, що їм потрібно, за допомогою поточної платформи”.

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