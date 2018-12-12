У Європі і США компанія Volkswagen продала 6700 передсерійних прототипів, котрі мали б бути знищені після тестів.

Німецька прокуратура почала розслідування у відношенні Volkswagen у зв’язку з черговим скандалом: тестові передсерійні машини компанія продавала на вторинному ринку, як вживані.

За повідомленнями німецьких видань Der Spiegel та Handelsblatt компанія Volkswagen, починаючи з 2006 року, продала 6700 таких тестових автомобілів в Європі і Північній Америці.

Також цікаво: Volkswagen задарма відновив 52-річний Beetle для 73-річної власниці

З 2006 по 2018 рік близько 4000 автомобілів були продані в Німеччині, а решта 2700 машин – в інших європейських країнах та США. За даними Der Spiegel, таких машин існує близько 9000, однак така кількість обумовлена включенням автомобілів інших марок концерну Фольксваген (Audi, Skoda, Porsche).

Також повідомляється, що Volkswagen вже визнав свою провину перед Федеральним управлінням автомобільного транспорту Німеччини і зараз проводить відкличну кампанію. А прокуратура, тим часом, вирішує, чи варто порушувати з цього приводу кримінальну справу.

У Німеччині Volkswagen викупить у власників тестові машини. За відомостями Handelsblatt, відмінності між прототипами і серійними машинами є досить значними. В окремих випадках мова йшла про невідповідність версій програмного забезпечення, в інших – про різницю в конструкції машин.

Тестові автомобілі можуть мати деталі, які не сертифіковані для використання на дорогах загального користування. Компанії зазвичай знищують тестові прототипи, після завершення етапу доопрацювання машини, а не продають їх клієнтам.

Також цікаво: За місяць ЗАЗ зробив один автомобіль