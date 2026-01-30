Чому українці гинули в аваріях у 2025 році: відомі причини

Безпека дорожнього руху залишається однією з величезної кількості проблем сучасної України. За підсумками 2025 року аварійність на автошляхах продемонструвала негативну динаміку як за кількістю інцидентів, так і за масштабом людських втрат, пише Укравтопром.

Масштаб трагедії у цифрах

За даними патрульної поліції, протягом 2025 року внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло 3249 осіб, серед яких 202 дитини. Ще 31 898 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Загальна кількість ДТП із загиблими та або травмованими становила 25 934 випадки, що на 0,6 відсотка більше порівняно з 2024 роком. Це свідчить про відсутність системного покращення ситуації, попри посилення контролю з боку поліції.

Основні причини смертельних аварій

Найбільшою загрозою на дорогах залишається перевищення безпечної швидкості руху. Саме цей фактор став причиною загибелі 1718 людей, тобто понад половини всіх смертельних випадків.

Другою за масштабом причиною є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов’язаний з обгоном. Через такі порушення загинуло 197 осіб. Подібні маневри зазвичай пов’язані з втратою контролю над автомобілем, небезпечними об’їздами перешкод або порушенням дистанції.

Третє місце у трагічному рейтингу посідає перехід пішоходів у невстановлених місцях. У 2025 році це призвело до загибелі 182 людей. Проблема залишається актуальною як у великих містах, так і на міжміських трасах, де швидкісний режим значно підвищує ризик фатальних наслідків.

Часові піки аварійності

Аналіз статистики показує чітку концентрацію ДТП у певні години доби. Найбільша кількість аварій фіксувалася в проміжку між 16:00 та 18:00. Саме в цей період збігаються години пік, втома водіїв після робочого дня та підвищена інтенсивність руху.

Найнебезпечнішим днем тижня стала п’ятниця. Наприкінці робочого тижня зростає трафік, кількість поїздок за місто та рівень поспіху, що напряму впливає на концентрацію водіїв.

Системні ризики та виклики

Експерти ринку безпеки руху зазначають, що ключовими факторами, які погіршують ситуацію, залишаються перевищення безпечної швидкості, низька дисципліна учасників дорожнього руху, недостатній рівень культури водіння та зношена дорожня інфраструктура в окремих регіонах.

Додатковим ризиком є зростання кількості транспортних засобів на тлі активного імпорту нових та вживаних авто, що збільшує навантаження на дорожню мережу без відповідного розвитку інфраструктури.

Висновок

Статистика 2025 року демонструє, що проблема аварійності в Україні потребує комплексного підходу. Посилення контролю за швидкісним режимом, розвиток систем автоматичної фіксації порушень, модернізація дорожньої інфраструктури та підвищення культури поведінки учасників руху залишаються ключовими напрямками для зменшення кількості жертв на дорогах.