Кумедний транспорт отримав назву Monowheel Z-One і наступного року вийде у продаж.

Іспанська компанія Bel & Bel представила електричний моноцикл під назвою Monowheel Z-One, виконаний у стилі класичного мопеда Vespa.

Також цікаво: Маршрутки можуть стати безпілотними вже через кілька років

“Створивши кілька прототипів, ми дійшли висновку, що Monowheel Z-One повинен представляти нашу сутність – як творців і як бренду. Тому він був виконаний в ретро-стилі, схожим на знаменитий скутер від Corradino D'Ascanio”, повідомляє компанія Bel & Bel на своєму сайті.

Фото: Bel & Bel Monowheel Z-One / Bel & Bel

Електричний одноколісник обладнано вмонтованому в колесо безщітковому мотору потужністю 1 кВт. Monowheel Z-One розвиває швидкість до 35 км / ч. Вбудована літій-іонна батарея з робочою напругою 60 В забезпечує запас ходу до 60 км. Маса скутера не перевищує 70 кг. Z-One має відмінну маневреність за рахунок гіроскопічної системи стабілізації.

Управляти Monowheel Z-One простіше, ніж здається, кажуть в Bel & Bel. Для руху вперед потрібно просто нахилитися, для гальмування – відхилитись назад. При зупинці рівновага утримується ногами райдера. При цьому моноцикл має радикально малий радіус розвороту.

Bel & Bel повідомляє, що Monowheel Z-One відповідає всім європейським стандартам і придатний для експлуатації на громадських дорогах. Ціна моноцикла поки не навзана, однак компанія сподівається вивести його н ринок наступного року.

Також цікаво: Відео: місія неможлива або заправка Tesla бензином