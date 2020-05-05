Верховний Суд встановив плату за оскарження штрафів поліції, чим сильно ускладнив можливість оскаржити штраф в суді. Після такого рішення оскаржувати штрафи недоцільно з економічної точки зору.

Раніше, відповідно до позиції Верховного Суду (постанова від 13.12.2016, провадження №21-1410а16) за оскарження постанови поліції судовий збір платити було не потрібно.

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Однак, 18.03.2020 Велика палата Верховного суду кардинально змінила правову позицію та зробила висновок, що при оскарженні постанов поліції потрібно сплатити судовий збір у розмірі 420 грн. (Провадження № 11-1287апп18).

Постанова набрала законної сили з дати її прийняття й оскарженню не підлягає.

Отже, відповідно до позиції Великої палати, за подання позову в суд про скасування штрафу поліції за порушення ПДР громадянин повинен сплатити 420 грн. судового збору (при середніх штрафах від 170 до 425 грн).

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