Верховный Суд установил плату за обжалование штрафов полиции, чем сильно осложнил возможность оспорить штраф в суде. После такого решения обжаловать штрафы нецелесообразно с экономической точки зрения.

Ранее, согласно позиции Верховного Суда (постановление от 13.12.2016, производство №21-1410а16) за обжалование постановления полиции судебный сбор платить было не нужно.

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Однако, 18.03.2020 Большая палата Верховного суда кардинально изменил правовую позицию и сделала вывод, что при обжаловании постановления полиции нужно уплатить судебный сбор в размере 420 грн. (производство № 11-1287апп18).

Постановление вступило в законную силу с даты его принятия и обжалованию не подлежит.

Следовательно, согласно позиции Большой палаты, за подачу иска в суд об отмене штрафа полиции за нарушение ПДД гражданин должен уплатить 420 грн. судебного сбора (при средних штрафах от 170 до 425 грн).

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