Вартість експлуатації автомобіля здається досить високою, але в зв'язку з підвищення цін на громадський транспорт використання автомобіля вже не здається настільки витратним.

Своїми підрахунками поділився адвокат Вадим Володарський. Надихнуло його на проведення подібних калькуляцій підвищення цін на проїзд в громадському транспорті.

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У наведеному ним прикладі дано: маленький, але не найекономічніший з можливих, автомобіль - "Смарт 0,7". Реальні витрати палива - 6 літрів бензину на сотню. Завдання - їзда в різні точки Києва. Для простоти розрахунків "за місто" врахувати не будемо, умовною точкою початку поїздок візьмемо Русанівку.

Поточні витрати

Отже, врахуємо. Середня вартість бензину – 30 гривень за літр. По паливу у нас виходить 1,8 грн / км. Це не всі витрати на автомобіль. Є ще ремонт і ТО. Специфіка "Смарту": у нього невеликий ресурс двигуна до "капіталки". Десь від ста до ста п'ятдесяти тисяч. Вартість ремонту – 20-30 тисяч гривень в залежності від стану. Беремо "екстремальний" варіант 30 тисяч гривень ремонту і сто тисяч пробігу до капіталки. Ще тридцять копійок кілометр. Більше там серйозних проблем з надійністю немає, якщо машина не вбита. Беремо таку ж суму на інші ремонти. Отримуємо в загальному 2,4 грн / км. В українських реаліях вартістю автоцивілки в наших обчисленнях можна знехтувати (але їздити без неї не можна).

Припустимо, нам треба з Русанівки на Солом'янку, в апеляційний суд. Близько десяти кілометрів за спідометром, в залежності від маршруту. Якщо їдемо на машині, ми витратимо близько 24 гривень.

Якщо ми їдемо громадським транспортом, то добиратися нам доведеться з двома пересадками наземним транспортом (так як метро на Солом'янці немає). І ми витратимо з новими цінами ті ж 24 гривні.

Припустимо, після цього нам потрібно на Поділ. Близько 7 км. На машині 16,8 грн. На громадському транспорті – потрібно добиратися мінімум з однією пересадкою. Практично ті ж 16 грн. Якщо ми поповнили метрополітенівську картку "дешевими" поїздками – 14,5.

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Гаразд, не будемо їздити довго. Повертаємося після всіх наших справ на Русанівку. Близько 8 км. 19 гривень. На громадському транспорті – та ж пересадка (в кращому випадку одна). Ті ж 16 гривень. Різниця невелика.

Це, ми рахували не найекономічніший автомобільний варіант. Якщо наша мета – економія, у нас є вибір. Ми можемо купити такий же “Смарт”, але дизельний, з витратою 3,5-4 л / 100 км (кажуть, у нього і ресурс двигуна більше). І наша вартість кілометра пробігу на автомобілі падає рази в півтора. Ми можемо їздити на невеликій машині з встановленим ГБО – витрати по паливу будуть менші в 2 рази. Ми можемо, врешті-решт, їздити на легкому мотоциклі або скутері з витратою палива 2,5-3 л / 100 км. У всіх цих випадках їзда на особистому транспорті вийде нам дешевше, ніж на громадському.

Так, і це ми ще не розглядали досить спірне (і виходить за рамки теми) питання про економічну доцільність електромобіля.

Тобто економія на громадському транспорті тільки в одному випадку: якщо ми живемо, скажімо, прямо біля метро "Лісова", а працюємо прямо біля метро "Святошин". І більше нікуди за день не їздимо.

Таким чином, приходимо до того, що фінансовим бар'єром для багатьох є витрати капітальні – можливість придбання самого автомобіля, а не його подальша експлуатація.

Таксі

Тепер про "вигоду" таксі. Як формується тариф UBER, незрозуміло. Тому звернемося до тарифів "Уклону". У стандарті (а це, як правило, "Ланос") у них подача 45 грн / 2км і далі 6 грн / км. Тобто наша перша поїздка нам обійдеться 109 грн. Друга 75 грн. Третя 81 грн. Всього 285 грн за день. На автомобілі у нас вийшло 60 гривень. Різниця (і це ми брали день з не найбільшою кількістю поїздок!) 225 гривень.

Зауважимо, що ця різниця буде більшою, якщо користуватися UBER (у них вище тарифи), або якщо особистий транспорт у нас більш економічний, один із запропонованих вище варіантів. Але і в цьому випадку вартість покупки того ж "Смарту" у порівнянні з варіантом "їздити на таксі" відіб'ється десь за півтора року. А сама машина, як матеріальний актив, в цьому випадку залишиться і буде служити далі.

Щодо питання про оплату паркування. Фактично платити за неї доводиться в п'яти відсотках поїздок. Коли, наприклад, потрібно бути в господарчому суді на Богдана Хмельницького. Щодо правомірності і справедливості такої плати зараз, знову ж таки, не розмірковуємо. Але якщо в одній з навіть 50 поїздок доводиться додатково заплатити 21 гривню за 3 години паркування, то в загальному підрахунку цим теж можна знехтувати.

Швидкість пересування

Про комфорт стосовно порівняння громадського та особистого транспорту говорити не будемо. А ось про час сказати потрібно. Тому що економія часу на громадському транспорті, особливо на метро, - ще один міф. Так, метро не стоїть в заторах. Так, передбачається, що наземний громадський транспорт у них стоїть менше за рахунок виділених смуг (знову ж таки, питання справедливості такого положення залишаємо за кадром). Але ...

По-перше, питання заторів на 90% вирішується за допомогою програми-навігатора (або мотоцикла). Перевага додатку, до речі, ще й в тому, що знаєш очікуваний час прибуття. По-друге, регулярність наземного громадського транспорту, м'яко кажучи, залишає бажати кращого.

По-третє, якщо ми їдемо з двома пересадками, то на те, щоб: дійти від будинку до зупинки; дочекатися першого виду транспорту; дійти від зупинки першого до зупинки другого; дочекатися другого; те ж саме з третім; нарешті, дійти від зупинки до точки призначення, - ми втрачаємо час, як мінімум, так само як з заторами. Те, що "ми йдемо, а не стоїмо", - насправді психологічна ілюзія, якою часто користуються всякого роду "урбаністи" та інші вороги особистого автомобіля.

З урахуванням усього цього – особистий автомобіль час все-таки економить. За експлуатаційними витратами не критичний, якщо тільки це не "Хаммер" з витратою під 30 літрів на сотню (там вже плата за задоволення, це інший випадок). Ну, а про комфорт і говорити нема чого. А далі – думайте самі, вирішуйте самі ...