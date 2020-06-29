18 автомобілів, які завершили "життя" гібридів BMW i8, вийшли з конвейєра заводу BMW в Лейпцігу під наглядом своїх власників.

Кожен автомобіль був ексклюзивним, причому не лише у власній комплектації, але й у спеціальному кольорі. Серед них – відомі серед автофанатів Austin Yellow, British Racing Green та Le Mans Blue. Окрім того, фарбувались елементи автомобілів різними постачальниками, що викликало серйозні складностві у виробництві.

Останні BMW i8 також мають в своєму інтер'єрі спеціальні елементи, наприклад Alcantara для сидінь та керма, інші елементи салону.

Деякі клієнти на заводі в Лейпцигу, які спостерігали за процесом виробництва, були членами BMW i8 Club International. Клаус-Дітер Бахман, президент клубу BMW i8, назвав день на заводі "родзинкою для членів нашого клубу". За його словами, унікальні транспортні засоби - це "автомобілі мрії" їхніх майбутніх власників. Певна річ, що з часом вони стануть колекційними, тож досить дорогими екземплярами.

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