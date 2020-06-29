18 автомобилей, которые завершили "жизнь" гибридов BMW i8, вышли с конвейера завода BMW в Лейпциге под присмотром своих владельцев.

Каждый автомобиль был эксклюзивным, причем не только в собственной комплектации, но и в специальном цвете. Среди них – известные среди автофанатов Austin Yellow, British Racing Green и Le Mans Blue. Кроме того, красились элементы автомобилей различными поставщиками, что вызвало серьезные складностви в производстве.

Последние BMW i8 также имеют в своем интерьере специальные элементы, например Alcantara для сидений и руля, другие элементы салона.

Некоторые клиенты на заводе в Лейпциге, которые наблюдали за процессом производства, были членами BMW i8 Club International. Клаус-Дитер Бахман, президент клуба BMW i8, назвал день на заводе "изюминкой для членов нашего клуба". По его словам, уникальные транспортные средства – это "автомобили мечты" их будущих владельцев. Естественно, что со временем они станут коллекционными, поэтому достаточно дорогими экземплярами.

Напомним, что в США продают BMW X6 с дверями, которые открываются против движения авто.