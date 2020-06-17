Кроме того, кроссовер еще и разрисован в стиле стимпанк.

В Майами (США) выставлен на продажу необычный автомобиль BMW X6 2012 года производства. Он имеет аэрографию с интересным рисунком в стиле стимпанк – железная арматура, провода, гофры и тому подобное. Разрисовывали эту машину полгода. Также на авто – 22-дюймовые оригинальные колесные диски и череп в салоне.

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Двигатель стандартный – 4,4-литровый бензин twin turbo V8, пробег – 90 тысяч миль. Однако главная особенность машины – двери, которые открываются против хода движения. Это действительно эксклюзивная вещь.

Владелец потратил на такой тюнинг сумму, значительно превышающую стоимость автомобиля. А теперь продает недорого – всего за 13 500 долларов США. Для примера: в Украине обычные "стоковые" BMW X6 этих лет стоят вдвое дороже.

Напомним, 30-летняя "семерка" BMW выставлена на продажу.