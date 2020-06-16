В Польше продается BMW 740i 1992 с пробегом всего 775 км. Седан выставлен на аукцион и пока за него не дают больше 7800 евро.

История БМВ 7 весьма нестандартная. В 1992 году ее непосредственно в Германии заказал один британец. Но машину он не дождался – умер внезапно. С тех пор BMW 7 E32 стоял на парковке дилеров и ждал наследников собственника.

Читайте также: В Украине "за недорого" продают почти новый McLaren

Поскольку авто праворульное, то в Германии его особо никто не хотел покупать. В 2015 году его наконец продали в Польшу и с тех пор семерка БМВ стояла в гараже.

Автомобиль отлично сохранился – у него родная резина и чистый велюровый салон. Под капотом – 4,0-литровый V8 на 286 л.с. Вполне возможно, что это идеальная и самая сохранившаяся в мире BMW 7 E32.

Также интересно: Дети раскрасили маркерами электрический пикап Rivian R1T