У Польщі продається BMW 740i 1992 з пробігом всього 775 км. Седан виставлений на аукціон і поки за нього не дають більше 7800 євро.

Історія БМВ 7 - вельми нестандартна. У 1992 році її безпосередньо в Німеччині замовив один британець. Але машину він не дочекався - раптово помер. З тих пір BMW 7 E32 стояв на парковці дилерів і чекав спадкоємців власника.

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Оскільки авто праворульний, то в Німеччині його особливо ніхто не хотів купувати. У 2015 році його нарешті продали до Польщі і з тих пір сімка БМВ стояла в гаражі.

Автомобіль чудово зберігся - у нього рідна гума і чистий велюровий салон. Під капотом - 4,0-літровий V8 на 286 л. с. Цілком можливо, що це ідеальна і сама збережена в світі BMW 7 E32.

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