Окрім того, кросовер ще й розмальований в стилі стімпанк.

В Маямі (США) виставлено на продаж незвичний автомобіль BMW X6 2012 року виготовлення. Він має аерографію з цікавим малюнком у стилі стімпанк – залізна арматура, дроти, гофри тощо. Розмальовували цю машину півроку. Також на авто – 22-дюймові оригінальні колісні диски та череп в салоні.

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Двигун стандартний – 4,4-літровий бензин twin turbo V8, пробіг – 90 тисяч миль. Однак головна особливість машини – двері, які відчиняються проти ходу руху. Це дійсно ексклюзивна штука.

Власник витратив на такий тюнінг суму, що значно перевищує вартість автомобіля. А тепер продає недорого – всього за 13 500 доларів США. Для прикладу: в Україні звичайні "стокові" BMW X6 цих років коштують вдвічі дорожче.

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