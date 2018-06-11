Виявляється, чоловіки й жінки хочуть одного й того ж!

Забігаючи наперед скажемо, що в цілому погляди чоловіків та жінок на ідеальний автомобіль збігаються: усі хочуть мати надійний і потужний позашляховик з автоматом. Бажано, німецький.

Дослідження було проведено онлайн-аукціоном CarPrice, повідомляє “За Рулем”. У опитуванні узяли участь 965 чоловіків і 349 жінок (це співвідношення близьке до реального розподілу водіїв), котрі продали свій автомобіль у квітні й травні 2018 року та обирали заміну.

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І хоча в цілому думки респондентів збігались, у деталях помітні суттєві розбіжності. Так чоловікам більше до вподоби позашляховики марки Toyota, а жінкам – BMW. При цьому чоловіки готові витратити на придбання автомобіля мрії до 25 тисяч доларів, тоді як жінки вважають, що омріяний кросовер БМВ можна придбати за $15 тисяч.

Опитування виявило, що більшість респондентів розуміють, що надійний і потужний позашляховик не може коштувати менше 15 тисяч доларів – з цим згодні 68,3% чоловіків та жінок. Близько десяти відсотків опитаних взагалі не переймаються питанням ціни, якщо автомобіль гідний.

Більше половини з опитаних людей вважає, що основними критеріями вибору є надійність автомобіля (57,7%), його зручність і багатофункціональність. Зовнішній вигляд автомобіля важливіший для жінок (4,2% проти 3,8%), а от престижність марки та моделі більше хвилює чоловіків – (2,1% проти 0,7%).

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Прекрасна половина людства віддає перевагу німецьким автомобілям – (45,1%), серед чоловіків німецькі машини поціновують лише 37,5% респондентів. На другому місці в опитаних – автомобілі з Японії, котрим віддають перевагу чоловіки.

Навряд чи когось сьогодні здивує, що найпопулярнішим серед опитаних виявились позашляховики (36,9%). Триоб’ємники, себо седани приваблюють 27,1% респондентів, а хетчбеки до вподоби лише 13,9% водіїв. При цьому гендерний розподіл виявився на користь жінок, котрі частіше обирають позашляховики – 43,8% проти 34,8% у чоловіків.

Швидкість автомобіля важливіша для чоловіків. А оскільки вона напряму залежить від потужності, то 34,8% чоловіків і 31,3% жінок вважають що автівці потрібно 150-200 к.с. Однак є й ті, кому цього недостатньо – 34,2% чоловіків і 20,8% жінок для повного щастя потрібно, аби під капотом було більше 200 “коней”.

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Більшість водіїв віддають перевагу автоматичній трансмісії, за котру проголосувало 72% усіх опитаних. Якщо розділити аудиторію, то за АКП – 80,8% жінок і 69,4% чоловіків.

Абсолютним лідером опитування серед різних марок стала Toyota, котрій віддають перевагу 13,5% водіїв. Однак, якщо рахувати окремо, то жінкам більше до вподоби марка BMW (8,3%). На третьому місці у загальному заліку виявились автомобілі марки Mercedes-Benz.

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