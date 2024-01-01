Оцінювати вживані авто під час перепродажу будуть по-новому

Ухвалений Парламентом в цілому законопроєкт № 12266 змінює порядок продажу вживаних авто підприємствами-посередниками, в тому числі комерційними майданчиками та дилерами. Вони отримають нову можливість щодо проведення оцінки транспортних засобів, які вони узяли на комісію, стверджують в Інституті досліджень авторинку.

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Про що йдеться: у договорі комісії слід зазначати вартість автомобіля. Згідно з Податковим кодексом, раніше вона визначалась як «не нижча за середньоринкову». Це був такий собі «запобіжник», щоб ті, хто має сплатити податок від продажу автомобіля, не занижували його ціну до кількох гривень, уникаючи оподаткування. Проте не всі автомобілі мають середньоринкову вартість — дійсна ціна залежить не лише від пробігу й стану, а і від комплектності, пошкоджень тощо. При цьому за принципом, який закладений зараз у статтю 189.3 ПКУ, оцінку міг надати лише експерт, який має офіційне право провадити таку діяльність.

За новими правилами, додається можливість вказувати ціну як з довідки від експерта, так і з сайту Мінекономіки, де є спеціальний розділ «Транспортні засоби — розрахунок вартості». Зрозуміло, що другий варіант безплатний, на відміну від першого.

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Отже, на практиці, якщо всі сторони угоди купівлі-продажу погоджуються з оцінкою «калькулятора» Мінекономіки, на цьому питання оцінки можна і закрити. Якщо ж автомобіль має пошкодження, потребує дорогого ремонту чи некомплектний — тоді варто звертатися до експерта, який надасть точну оцінку ТЗ з урахуванням всіх особливостей його стану.

Проте вибір моделей у «калькуляторі оцінки» наразі настільки обмежений, що назвати його цілком універсальним навряд чи можна. Тобто є висока ймовірність що справді ходові моделі там будуть відсутні. Однак, це так сьогодні — можливо, невдовзі база даних про моделі буде розширена.

До речі скільки авто перереєстрували через Дію

Зокрема, Генеральний директор асоціації автодилерів ВААІД Олег Назаренко запропонував порядок актуалізації даних в «калькуляторі оцінки» Мінекономіки. Адже на ньому представлені лише деякі автомобільні бренди, а їх в Україні тільки офіційно представлено набагато більше. ВААІД вже офіційно звернулась до Мінекономіки з пропозицією стосовно надання допомоги по актуалізації даних сайту і навела перелік моделей автомобілів, які постачалися та постачаються в Україну від офіційних дистриб’юторів.

“Наша пропозиція, – говорить Назаренко – для того, аби база даних згаданого ресурсу Мінекономіки була актуальною, її потрібно синхронізувати з базами даних Держмитслужби та Головного сервісного центру МВС України. Логіка проста: усі імпортні товари, включаючи автомобілі, проходять розмитнення при перетині державного кордону України; усі автомобілі, які купуються в Україні, підлягають державній реєстрації чи перереєстрації у сервісних центрах МВС України. Крім того, ВААІД бере на себе зобовʼязання постійно надавати Мінекономіки оновлену інформацію від автоімпортерів стосовно вартості транспортних засобів”.