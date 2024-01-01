Оценивать подержанные автомобили при перепродаже будут по-новому

Принятый Парламентом в целом законопроект № 12266 меняет порядок продажи подержанных авто предприятиями-посредниками, в том числе коммерческими площадками и дилерами. Они получат новую возможность по проведению оценки транспортных средств, которые они взяли на комиссию, утверждают в Институте исследований авторынка.

Кстати дилеры не будут выкупать подержанные авто при перепродаже

О чем идет речь: в договоре комиссии следует указывать стоимость автомобиля. Согласно Налоговому кодексу, ранее она определялась как "не ниже среднерыночной". Это был некий "предохранитель", чтобы те, кто должен уплатить налог от продажи автомобиля, не занижали его цену до нескольких гривен, избегая налогообложения. Однако не все автомобили имеют среднерыночную стоимость - действительная цена зависит не только от пробега и состояния, а и от комплектности, повреждений и тому подобное. При этом по принципу, который заложен сейчас в статью 189.3 НКУ, оценку мог предоставить только эксперт, который имеет официальное право осуществлять такую деятельность.

По новым правилам, добавляется возможность указывать цену как из справки от эксперта, так и с сайта Минэкономики, где есть специальный раздел "Транспортные средства - расчет стоимости". Понятно, что второй вариант бесплатный, в отличие от первого.

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Итак, на практике, если все стороны сделки купли-продажи соглашаются с оценкой "калькулятора" Минэкономики, на этом вопрос оценки можно и закрыть. Если же автомобиль имеет повреждения, требует дорогостоящего ремонта или некомплектный - тогда стоит обращаться к эксперту, который предоставит точную оценку ТС с учетом всех особенностей его состояния.

Однако выбор моделей в "калькуляторе оценки" пока настолько ограничен, что назвать его вполне универсальным вряд ли можно. То есть существует высокая вероятность что действительно ходовые модели там будут отсутствовать. Однако, это так сегодня - возможно, вскоре база данных о моделях будет расширена.

Кстати сколько авто перерегистрировали через Дію

В частности, Генеральный директор ассоциации автодилеров ВААИД Олег Назаренко предложил порядок актуализации данных в "калькуляторе оценки" Минэкономики. Ведь на нем представлены лишь некоторые автомобильные бренды, а их в Украине только официально представлено намного больше. ВААИД уже официально обратилась в Минэкономики с предложением о предоставлении помощи по актуализации данных сайта и привела перечень моделей автомобилей, которые поставлялись и поставляются в Украину от официальных дистрибьюторов.

“Наше предложение, – говорит Назаренко – для того, чтобы база данных упомянутого ресурса Минэкономики была актуальной, ее нужно синхронизировать с базами данных Гостаможслужбы и Главного сервисного центра МВД Украины. Логика проста: все импортные товары, включая автомобили, проходят растаможку при пересечении государственной границы Украины; все автомобили, которые покупаются в Украине, подлежат государственной регистрации или перерегистрации в сервисных центрах МВД Украины. Кроме того, ВААИД берет на себя обязательства постоянно предоставлять Минэкономики обновленную информацию от автоимпортеров относительно стоимости транспортных средств”.