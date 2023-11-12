Міноборони зобов’яже постачальників маркувати бензин для ЗСУ зеленим кольором. В дизельне пальне буде додано фарбник червоного кольору.

Постачання такого маркованого пального Міноборони планує налагодити вже наступного тижня. У Збройні Сили України марковане дизпаливо потрапить наприкінці листопада.

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Маркування має дати можливість ідентифікувати та відслідковувати пальне, яке було закуплено для потреб ЗСУ. На думку працівників міністерства оборони, це зменшить можливість його незаконного перепродажу. Крім того, визначений колір зменшить зловживання на місцях щодо змішувань пального.

Промарковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник. Навіть якщо його розбавити дуже сильно, дизельне пальне буде менш червоного або рожевого кольору. Для бензину також буде впроваджено свій барвник – зеленого кольору, від якого не так просто буде позбавитись. В міністерстві запевняють, що в результаті нововведення ціна на дизель та бензин не зміниться.

Варто зауважити, що зараз деякі мережі АЗС застосовують маркування пального для вільного ринку. Наразі маркуються преміальні марки бензину з високим октановим числом.