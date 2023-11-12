Минобороны обяжет поставщиков маркировать бензин для ВСУ зеленым цветом. В дизель будет добавлен краситель красного цвета.

Снабжение такого маркированного горючего Минобороны планирует наладить уже на следующей неделе. В Вооруженные Силы Украины маркированное дизтопливо попадет в конце ноября.

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Маркировка должна дать возможность идентифицировать и отслеживать горючее, закупленное для нужд ВСУ. По мнению работников министерства обороны, это уменьшит возможность его незаконной перепродажи. Кроме того, определенный цвет уменьшит злоупотребление на местах смешивания топлива.

Промаркированное горючее будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез. Даже если его разбавить очень сильно, дизельное горючее будет менее красного или розового цвета. Для бензина также будет внедрен свой краситель – зеленого цвета, от которого не так просто будет избавиться. В министерстве уверяют, что в результате нововведения цена на дизель и бензин не изменится.

Стоит отметить, что сейчас некоторые сети АЗС применяют маркировку топлива для свободного рынка. Сейчас маркируются премиальные марки бензина с высоким октановым числом.