Після підвищення податків зростання цін на пальне не припиняється. За минулі вихідні роздрібна ціна пального на АЗС знову зросла.

За вихідні (25-28 серпня) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 0,11 грн/л і склала 52,83 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,04 грн/л — до 54,97 грн/л, а дизельне пальне — на 0,10 грн/л, до 52,41 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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На станціях державної «Укранфти» в середньому по країні на 80 коп/л здорожчали стандартна «п’ятірка» і дизпальне, до 50,90 грн/л. Бензин А-95 з покращеними показниками якості в середньому додав 20 коп на літрі (53, 10 грн/л).

Мережі «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», VostokGaz, «Кворум» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,1-2 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 25 по 28 серпня 2023 р., грн/л:

Нагадаємо, згідно з висновками експертів Консалтингової групі «А-95», ціни на нафтопродукти у роздробі мають потенціал для подальшого зростання, оскільки їхня динаміка значно відстає від темпів зростання гуртових цін.