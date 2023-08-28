После повышения налогов рост цен на горючее не прекращается. За минувшие выходные розничная цена горючего на АЗС снова выросла.

За выходные (25-28 августа) средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 0,11 грн/л и составила 52,83 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 0,04 грн/л 54,97 грн/л, а дизельное топливо – на 0,10 грн/л, до 52,41 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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На станциях государственной «Укранфты» в среднем по стране на 80 коп/л подорожали стандартная «пятерка» и дизтопливо до 50,90 грн/л. Бензин А-95 с улучшенными показателями качества в среднем прибавил 20 коп/л (53, 10 грн/л).

Сети "БРСМ-Нефть", "Авантаж 7", VostokGaz, "Кворум" и другие повысили цены на топливо в пределах 0,1-2 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 25 по 28 августа 2023 г., грн/л:

Напомним, согласно выводам экспертов Консалтинговой группе «А-95», цены на нефтепродукты в рознице. имеют потенциал для дальнейшего роста я, поскольку их динамика значительно отстает от темпов роста оптовых цен.