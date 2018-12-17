Ми точно знаємо, як виглядав би Запорожець...

Не знаємо, чи до смаку вам аніме та сама ідея персоніфікації автомобільних брендів видається досить цікавою, аби витратити хвилину на її перегляд.

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Кажуть, домашні улюбленці схожі на своїх власників. І ннавпаки. Якщо ж припустити, що улюбленці бувають не лише чотирилапими, а й чотириколісними і живуть у гаражі… Ось що з цього може вийти.

Фото: малюнки жіночих образів автмообільних марок / TanguriMurmur/Autoblog

Як повідомляє Autoblog, автором двох колекцій малюнків є художник під ніком TanguriMurmur, однак встановити справжнє ім’я митця не вдалось. У добірці представлено шіснадцять зображень чоловічих образів авто-брендів та вісім жіночих. Деякі досить дивні, але усі цікаві. Водночас шкода і дивно, що серед обраних автором автомобільних марок немає Tesla або якогось виробника суперкарів.

Фото: малюнки чоловічих образів автмообільних марок / TanguriMurmur/Autoblog

Як і все, що потрапляє в Мережу, картини швидко поширились соцмережами і мають чимало уподобань, хоча є й певна критика. Користувачі кажуть, що обом персонажам BMW не вистачає блискучих сонячних окулярів та Bluetooth у вуху, а парубок Ram виглядає так, наче вдягнений у костюм для гарячих утіх. Так чи інакше, автору малюнків справді вдалось упіймати чимало кліше, стереотипів людей-машин.

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