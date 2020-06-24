На заході України через сильні дощі та вирубані ліси продовжують утворюватися паводки. 110 км автодоріг та 90 мостів повністю зруйновано. 429,7 км автодоріг та 130 мостів пошкоджено.
Це серйозно ускладнило обстановку в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.
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Наразі відомо про зруйнування та перекриття таких доріг:
- в місті Галич перекрито рух на автомобільному мосту через Дністер на трасі Н-09 "Львів-Івано-Франківськ". Об’їзд – через Калуш і Стрий;
- на Верховинщині стався зсув верхнього шару ґрунту у селі Буковець. Внаслідок цього дорогу державного значення Р-24 “Татарів-Кам’янець-Подільський” перекрито повністю;
- з Галича неможливий проїзд у Тернопільську область автошляхом Т0903 Галич-Підгайці-Сатанів;
- на Закарпатті рух заборонено здійснювати в чотирьох населених пунктах: Ясіня, Білин, Кваси та Костилівка. Вирішується питання про закриття центрального моста в Рахові, рух вантажного транспорту обмежено;
- в Микуличені розмило дорогу національного значення H-09. Вона проходить територією Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей;
- обмежено рух між населеними пунктами Тересва і Криве Тячівського району Закарпатської області;
- повністю перекрита дорога державного значення Криворівня - Чернівці;
Зазначається, всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 1 тис. 412 осіб та 333 од. техніки.
Відомо, що загалом зруйновано 110 км автодоріг, 1 850 м берегоукріплень та 90 мостів у Івано-Франківській області.
Окрім того, пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.
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