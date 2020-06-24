На заході України через сильні дощі та вирубані ліси продовжують утворюватися паводки. 110 км автодоріг та 90 мостів повністю зруйновано. 429,7 км автодоріг та 130 мостів пошкоджено.

Це серйозно ускладнило обстановку в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.

Читайте також: Міністр інфраструктури виправдовує нову схему сертифікації ГБО: відео

Наразі відомо про зруйнування та перекриття таких доріг:

в місті Галич перекрито рух на автомобільному мосту через Дністер на трасі Н-09 "Львів-Івано-Франківськ". Об’їзд – через Калуш і Стрий;

на Верховинщині стався зсув верхнього шару ґрунту у селі Буковець. Внаслідок цього дорогу державного значення Р-24 “Татарів-Кам’янець-Подільський” перекрито повністю;

з Галича неможливий проїзд у Тернопільську область автошляхом Т0903 Галич-Підгайці-Сатанів;

на Закарпатті рух заборонено здійснювати в чотирьох населених пунктах: Ясіня, Білин, Кваси та Костилівка. Вирішується питання про закриття центрального моста в Рахові, рух вантажного транспорту обмежено;

в Микуличені розмило дорогу національного значення H-09. Вона проходить територією Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей;

обмежено рух між населеними пунктами Тересва і Криве Тячівського району Закарпатської області;

повністю перекрита дорога державного значення Криворівня - Чернівці;

Зазначається, всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 1 тис. 412 осіб та 333 од. техніки.

Відомо, що загалом зруйновано 110 км автодоріг, 1 850 м берегоукріплень та 90 мостів у Івано-Франківській області.

Окрім того, пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

Також цікаво: Укравтодор поділився планами нових доріг на Західній Україні