На Западе Украины из-за сильных дождей и вырубленных лесов продолжают образовываться паводки. 110 км автодорог и 90 мостов полностью разрушены. 429,7 км автодорог и 130 мостов повреждены.
Это серьезно осложнило обстановку в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.
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Известно о разрушении и перекрытии таких дорог:
- в городе Галич перекрыто движение на автомобильном мосту через Днестр на трассе Н-09 "Львов – Ивано-Франковск". Объезд – через Калуш и Стрый;
- на Верховинщине произошел сдвиг верхнего слоя почвы в селе Буковец. Вследствие этого дорога государственного значения Р-24 “Татаров – Каменец-Подольский” перекрыта полностью;
- из Галича невозможен проезд в Тернопольскую область автодорогой Т0903 Галич – Подгайцы – Сатанов;
- на Закарпатье движение запрещено осуществлять в четырех населенных пунктах: Ясиня, Белин, Квасы и Костылевка. Решается вопрос о закрытии центрального моста в Рахове, движение грузового транспорта ограничено;
- в Микуличине размыло дорогу национального значения Н-09. Она проходит по территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей;
- ограничено движение между населенными пунктами Тересва и Кривое Тячевского района Закарпатской области;
- полностью перекрыта дорога государственного значения Криворовня – Черновцы;
Отмечается, в целом к ликвидации последствий непогоды привлекались 1 412 человек и 333 единицы техники.
Известно, что в целом разрушено 110 км автодорог, 1 850 м берегоукреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области.
Кроме того, повреждены 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.
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