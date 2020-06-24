На Западе Украины из-за сильных дождей и вырубленных лесов продолжают образовываться паводки. 110 км автодорог и 90 мостов полностью разрушены. 429,7 км автодорог и 130 мостов повреждены.

Это серьезно осложнило обстановку в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

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Известно о разрушении и перекрытии таких дорог:

в городе Галич перекрыто движение на автомобильном мосту через Днестр на трассе Н-09 "Львов – Ивано-Франковск". Объезд – через Калуш и Стрый;

на Верховинщине произошел сдвиг верхнего слоя почвы в селе Буковец. Вследствие этого дорога государственного значения Р-24 “Татаров – Каменец-Подольский” перекрыта полностью;

из Галича невозможен проезд в Тернопольскую область автодорогой Т0903 Галич – Подгайцы – Сатанов;

на Закарпатье движение запрещено осуществлять в четырех населенных пунктах: Ясиня, Белин, Квасы и Костылевка. Решается вопрос о закрытии центрального моста в Рахове, движение грузового транспорта ограничено;

в Микуличине размыло дорогу национального значения Н-09. Она проходит по территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей;

ограничено движение между населенными пунктами Тересва и Кривое Тячевского района Закарпатской области;

полностью перекрыта дорога государственного значения Криворовня – Черновцы;

Отмечается, в целом к ликвидации последствий непогоды привлекались 1 412 человек и 333 единицы техники.

Известно, что в целом разрушено 110 км автодорог, 1 850 м берегоукреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области.

Кроме того, повреждены 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

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