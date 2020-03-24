Главная цель – соединить областные центры с существующими скоростными трассами.

Поскольку скоростная трасса только одна – Киев-Львов-Ужгород Е40 (М-06), так и соединять будут именно к ней. Да и эту дорогу надо существенно модернизировать перед тем, как увеличить по ней поток транзитных автомобилей.

Согласно сообщению "Укравтодора", сначала возьмутся именно за расширение трассы Е40 (М-06), ведь на ней "узкие места" между Ровно и Львовом. В целом расшить дорогу должны на нескольких отрезках в 34 км.

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Международную дорогу М-09 планируют расширить до 4 полос от Львова до Тернополя, позже ее продолжат коридором Е50 от Тернополя до Умани через Хмельницкий и Винницу.

Кроме того, "Укравтодор" планирует строительство нескольких объездных дорог вокруг Львова, Стрыя и Тернополя. Строительство северного обхода в Ровно, что позволит подключить Луцк к сети скоростных дорог, уже начато.

"Положительный эффект от развития сети должны почувствовать почти 10 млн жителей региона, а среднее время поездки между областными центрами региона сократится на 20-50%, а от столицы до областного центра – от 15 до 25%", – уверены в "Укравтодоре".

Напомним, где будут ремонтировать трассу Киев-Одесса.