Головна мета – з’єднати обласні центри з існуючими швидкісними трасами.

Оскільки швидкісна траса лише одна – Київ-Львів-Ужгород Е40 (М-06), тому й з’єднувати будуть саме до неї. Та й цю дорогу треба суттєво модернізувати перед тим, як збільшити по ній потік транзитних авто.

Згідно повідомлення “Укравтодору”, спочатку візьмуться саме за розширення траси Е40 (М-06), адже на ній є “вузькі місця” між Рівним та Львовом. Загалом розшити дорогу мають на кількох відрізках у 34 кілометри.

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Міжнародну дорогу М-09 планують розширення до 4 смуг від Львова до Тернополя, пізніше її продовжать коридором Е50 від Тернополя до Умані через Хмельницький та Вінницю.

Крім того, “Укравтодор” планує будівництво кількох об’їздних доріг навколо Львова, Стрия та Тернополя. Будівництво північного обходу в Рівному, що дозволить підключити Луцьк до мережі швидкісних доріг, вже розпочато.

“Позитивний ефект від розбудови мережі мають відчути майже 10 млн мешканців регіону, а середній час поїздки між обласними центрами регіону скоротиться на 20-50%, а від столиці до обласного центру - від 15 до 25%”, - впевнені в “Укравтодорі”.

Нагадаємо, де будуть ремонтувати трасу Київ-Одеса.