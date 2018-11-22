Тест на дино-стенді закінчився досить ефектно для "прокачаного" Ford F-350.

Ось що буває, коли переоцінюєш можливості техніки або свої власні. Тюнінгований до 1200 к.с. дизельний двигун Ford F-350 не витримав перевантаження та вибухнув прямо на тесті.

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Перед вибухом заміри на стенді показали, що двигун Ford F-350 видає 1220 к.с. потужності та максимальний крутний момент у 2982 Нм.



Однак уся ця потужність вичавлювалась з двигуна, пробіг котрого перевалив за 450 тисяч кілометрів. Швидше за все, “втомлений” двигун просто не витримав перенавантаження і це й стало причиною вибуху. Зате як ефектно!

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