Дослідження стосується Китаю, однак дійсне й для інших країн світу.

Нове дослідження, опубліковане в Nature Sustainability, показує, скільки життів щорічно може врятувати перехід Китаю зі звичайних авто на електричні. "Електрифікація автопарку в Китаї могла б мати більше користі для здоров’я, ніж інші кліматичні заходи, які мають розроблятись політиками в наступному десятилітті", - говориться в дослідженні.

Китай вже сьогодні є найбільшим у світі ринком електромобілів, і дуже динамічним. Продажі зросли в 2018 році загалом на 79%, що було спричинено державними субсидіями. Головною метою було скоротити шкідливі викиди в Китаї, наприклад СО2, яких тут викидається більше, ніж в будь-якій іншій країні світу.

Але Пекін обмежив субсидії в березні 2019 року приблизно вдвічі, після серії шахрайств, пов'язаних з фальшивими продажами. Через це ринок електромобілів відчутно впав.

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Дослідження показує, що Китаю було б розумно відновити високі продажі електромобілів не тільки з економічних та кліматичних причин, але й з точки зору здоров'я. У дослідженні зазначено, що "електрифікація 27% приватних транспортних засобів та більшої частини комерційного парку можуть знизити щорічні концентрації дрібних твердих частинок, діоксиду азоту та літніх концентрацій озону до 2030 року. Цей сценарій може зменшити кількість щорічних передчасних смертей по всій країні в середньому на 17 456 випадків (в інтервалі 10 656–22 160 випадків)”.

Співавтор дослідження К. Макс Чжан з університету Корнелла говорить: "Якість повітря та користь для здоров'я від електрифікації транспортних засобів перевищують кліматичні переваги".

Нагадаємо, що виробник пилососів передумав випускати електромобілі.