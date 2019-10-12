Исследование касается Китая, однако действительно и для других стран мира.

Новое исследование, опубликованное в Nature Sustainability, показывает, сколько жизней ежегодно может спасти переход Китая из обычных авто в электрические. "Электрификация автопарка в Китае могла бы иметь больше пользы для здоровья, чем другие климатические меры, которые должны разрабатываться политиками в следующем десятилетии", - говорится в исследовании.

Китай уже сегодня является крупнейшим в мире рынком электромобилей, и очень динамичным. Продажи выросли в 2018 году в целом на 79%, что было вызвано государственными субсидиями. Главной целью было сократить вредные выбросы в Китае, например СО2, которых здесь выбрасывается больше, чем в любой другой стране мира.

Но Пекин ограничил субсидии в марте 2019 года примерно вдвое, после серии мошенничеств, связанных с фальшивыми продажами. Из-за этого рынок электромобилей ощутимо упал.

Читайте также: украинский рынок электромобилей стремительно растет

Исследование показывает, что Китаю было бы разумно восстановить высокие продажи электромобилей не только по экономическим и климатическим причинам, но и с точки зрения здоровья. В исследовании указано, что "электрификация 27% частных транспортных средств и большей части коммерческого парка может снизить ежегодные концентрации мелких твердых частиц, диоксида азота и летних концентраций озона до 2030 года. Этот сценарий может уменьшить количество ежегодных преждевременных смертей по всей стране в среднем на 17 456 случаев (в интервале 10 656-22 160 случаев)”.

Соавтор исследования К. Макс Чжан из университета Корнелла говорит: "Качество воздуха и польза для здоровья от электрификации транспортных средств превышают климатические преимущества".

Напомним, что производитель пылесосов передумал выпускать электромобили.