За перевезення дітей без "спеціальних засобів" в Києві вже оштрафували 43 водія.

З дня, коли в Україні почали діяти нові правила, що вимагають перевезення в транспорті дітей в "спеціальних засобах", в Києві зафіксували вже понад чотири десятки порушень. Як повідомили в патрульної поліції столиці, це дані з 20 листопада по 31 грудня 2019 року.

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"Було виявлено 43 порушення правил перевезення дітей з початку [введення штрафів] і до 01.01.2020", - повідомили в патрульної поліції.

Нагадаємо, з 20 листопада минулого року в Україні набув чинності закон, який вводить штрафи за перевезення дітей без спецзасобів (актокресла, бустери, адептери ременів безпеки та ін.). Дане порушення тягне покарання у вигляді штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). Повторне порушення протягом року буде коштувати водіям - 850 грн.

При цьому ні у законі "Про дорожній рух" ні у "Правилах дорожнього руху" немає визначення дитячого автокрісла. Мова йде лише про заборону перевозити дітей, "зріст яких менше 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, - у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу".

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