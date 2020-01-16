Незважаючи на те, що в Європі поступово відмовляються від дизельних легковиків, в Україну частіше за все ввозять саме дизельні модифікації.

Близько половини зареєстрованих в 2019 році легкових автомобілів мали дизельний двигун, повідомляє "Укравтопром".

Серед 496,5 тис. легкових авто, що вперше були зареєстровані в Україні вживаними чи новими, половина була оснащена дизельними двигунами. При цьому понад 88% дизельних машин, які поповнили український автопарк, склали старі автомобілі, ввезені з-за кордону.

А от нові автомобілі частіше купували з бензиновими двигунами – їх зареєствували 57%. Водночас вживані бензинові привезли лише 39% від усього ринку (191,8 тис).

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На третьому місці з 8% в реєстраціях автомобілі з газобалонним обладнанням. За рік майже 39 тис. легкових автомобілів з ГБО отримали українські номерні знаки, новими з них були тільки 5,5 тис. шт.

На частку гібридних автомобілів припало трохи більше 2% первинного ринку легкових авто, причому доля нові/старі була приблизно рівною.

Легкові автомобілі, що працюють виключно на електротязі, зайняли 1% первинного ринку з результатом трохи більше 7 тис. реєстрацій.

Серед розмитнених легкових автомобілів з пробігом найпопулярнішими були:

з дизельним двигуном – Volkswagen Passat

з бензиновим двигуном – Volkswagen Passat

з ГБО – Volkswagen Passat

з гібридною силовою установкою – Chevrolet Volt

на електротязі – Nissan Leaf

Бестселери на ринку нових авто:

з бензиновим двигуном – KIA Sportage

з дизельним двигуном – Renault Duster

з ГБО – Renault Logan

з гібридною силовою установкою – Toyota RAV-4

на електротязі – Jaguar I-Pace

Нагадаємо, які автомобілі продають на ринку "Столичний".