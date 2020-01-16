Несмотря на то, что в Европе постепенно отказываются от дизельных легковушек, в Украину чаще всего ввозят именно дизельные модификации.
Около половины зарегистрированных в 2019 году легковых автомобилей имели дизельный двигатель, сообщает "Укравтопром".
Среди 496,5 тыс. легковых авто, которые впервые были зарегистрированы в Украине подержанными или новыми, половина была оснащена дизельными двигателями. При этом более 88% дизельных машин, которые пополнили украинский автопарк, составили старые автомобили, ввезенные из-за границы.
А вот новые автомобили чаще покупали с бензиновыми двигателями – их зарегистрировали 57%. В то же время поддержанные бензиновые привезли лишь 39% от всего рынка (191,8 тыс).
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На третьем месте с 8% в регистрациях автомобили с газобаллонным оборудованием. За год почти 39 тыс. легковых автомобилей с ГБО получили украинские номерные знаки, новыми из них были только 5,5 тыс. шт.
На долю гибридных автомобилей пришлось чуть больше 2% первичного рынка легковых авто, причем доля новых/старых была примерно равной.
Легковые автомобили, которые работают исключительно на электротяге, заняли 1% первичного рынка с результатом чуть больше 7 тыс. регистраций.
Среди растаможенных легковых автомобилей с пробегом самыми популярными были:
- с дизельным двигателем – Volkswagen Passat
- с бензиновым двигателем – Volkswagen Passat
- с ГБО – Volkswagen Passat
- с гибридной силовой установкой – Chevrolet Volt
- на электротяге – Nissan Leaf
Бестселлеры на рынке новых авто:
- с бензиновым двигателем – KIA Sportage
- с дизельным двигателем – Renault Duster
- с ГБО – Renault Logan
- с гибридной силовой установкой – Toyota RAV-4
- на электротяге – Jaguar I-Pace