За перевозку детей без "специальных средств" в Киеве уже оштрафовали 43 водителя.

Со дня, когда в Украине начали действовать новые правила, требующие перевозку в транспорте детей в "специальных средствах", в Киеве зафиксировали уже более четырех десятков нарушений. Как сообщили в патрульной полиции столицы, это данные с 20 ноября по 31 декабря 2019 года.

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"Было выявлено 43 нарушения правил перевозки детей с начала [введения штрафов] и до 01.01.2020", – сообщили в патрульной полиции.

Напомним, с 20 ноября прошлого года в Украине вступил в силу закон, который вводит штрафы за перевозку детей без спецсредств (актокресла, бустеры, адептер ремней безопасности и др.). Данное нарушение влечет наказание в виде штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). Повторное нарушение в течении года будет стоить водителям 850 грн.

При этом ни в законе "О дорожном движении", ни в "Правилах дорожного движения" нет определения детского автокресла. Речь идет только о запрете перевозить детей, "рост которых меньше 145 см, или не достигших 12-летнего возраста, – в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства".

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