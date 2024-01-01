Першу Ferrari 12Cilindri розбили в Люксембурзі

Під капотом 12Cilindri розміщено 6,5-літровий V12, що передає всі свої 819 кінських сил на задню вісь через автоматичну коробку з подвійним зчепленням. Як повідомляє Carscoops, ймовірно, саме надмірна потужність стала однією з причин аварії цього екземпляру в кольорі Giallo Montecarlo.

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Ще більш унікальною цю аварію робить той факт, що вона сталась в під час пресконференція в Люксембурзі, й це, мабуть, перша зареєстрована аварія найновішого суперкара Ferrari.

Подробиць ДТП небагато, включно з тим, хто був за кермом або що саме стало причиною зіткнення. Понівечений метал, який видно на фото що поширили Supercar.fails, говорить сам за себе. Аварія сталася на вузькій мокрій від дощу дорозі, внаслідок чого суперкар отримав значні пошкодження.

Повідомляється, що цей 12Cilindri з номерним знаком GT950AH був одним із принаймні шести екземплярів, котрі використовували під час нещодавнього тест-драйву для представників ЗМІ. На початку жовтня журналісти отримали доступ до тестування спорткара. Цей підтверджується численними оглядами, які незабаром з’явились на різних ресурсах.

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Залишається незрозумілим, чи сталася аварія з вини журналіста, когось з організаторів прес-поїздки чи, можливо, навіть представника компанії Ferrari, оскільки саме ця машина була помічена на офіційних фотографіях. Це означає, що автівка не була у приватній власності, а є частиною прес-парку італійського виробника. Через це, вірогідно, автомобіль був застрахований і його вдасться відремонтувати.