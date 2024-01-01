Первую Ferrari 12Cilindri разбили в Люксембурге

Под капотом 12Cilindri размещен 6,5-литровый V12, передающий все свои 819 лошадиных сил на заднюю ось через автоматическую коробку с двойным сцеплением. Как сообщает Carscoops, вероятно, именно чрезмерная мощность стала одной из причин аварии этого экземпляра в цвете Giallo Montecarlo.

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Еще более уникальной эту аварию делает тот факт, что она произошла во время пресс-конференции в Люксембурге, и это, пожалуй, первая зарегистрированная авария новейшего суперкара Ferrari.

Подробностей ДТП немного, включая то, кто был за рулем или что именно стало причиной столкновения. Изуродованный металл, который видно на фото что распространили Supercar.fails, говорит сам за себя. Авария произошла на узкой мокрой от дождя дороге, вследствие чего суперкар получил значительные повреждения.

Сообщается, что этот 12Cilindri с номерным знаком GT950AH был одним из по крайней мере шести экземпляров, которые использовали во время недавнего тест-драйва для представителей СМИ. В начале октября журналисты получили доступ к тестированию спорткара. Это подтверждается многочисленными обзорами, которые вскоре появились на различных ресурсах.

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Остается непонятным, произошла ли авария по вине журналиста, кого-то из организаторов пресс-поездки или, возможно, даже представителя компании Ferrari, поскольку именно эта машина была замечена на официальных фотографиях. Это означает, что машина не была в частной собственности, а является частью пресс-парка итальянского производителя. Поэтому, вероятно, автомобиль был застрахован и его удастся отремонтировать.