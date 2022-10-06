30 вересня розпочалось будівництво першого в Європі повнорозмірного демонстраційного сегмента Hyperloop в Баварії (Німеччина).

Ідея швидкісних поїздів Hyperloop не померла, а розробляється кількома групами науковців. Одна з найбільш успішних – програма Hyperloop Мюнхенського технічного університету (TUM) у Німеччині, яка працює над проєктом з 2015 року.

Їм вдалося стати першими у всіх чотирьох змаганнях Hyperloop Pod Competitions, організованих Musk's Space X, і на цей момент вони тримають рекорд швидкості 482 км/год. На основі цих успіхів програма швидко просунулася від моделей до повнорозмірних випробувань.

Також цікаво встановлено новий світовий рекорд швидкості

Німці будують випробувальну ділянку довжиною 24 метри, яка складатиметься з бетонної труби надвисокої міцності та тестової капсули, оснащеної технологією maglev. Споруда призначена для повномасштабного тестування нових технологій і дослідження життєздатності концепції комерційного пасажирського транспорту.

Говорячи простою мовою, Hyperloop складається з пасажирської капсули, яка рухається в герметичній трубі. З неї все повітря витягується за допомогою потужних вакуумних насосів. Це усуне опір повітря та дозволить досягти дуже високих швидкостей, не вимагаючи значного споживання енергії. Також зменшиться опір коченню за допомогою технології безконтактної магнітної левітації (maglev).

Кінцева мета проєкту полягає в тому, щоб труби Hyperloop прокласти всєю країною (а згодом також між країнами та через океани), з’єднуючи населені пункти так само, як залізниця, але з набагато швидшими та комфортнішими подорожами.

Попри те, що концепції Hyperloop ще потрібно пройти дуже довгий шлях і подолати багато перешкод, перш ніж вона почне перевозити пасажирів, це може бути втілення справжньої наукової фантастики в реальність.