30 сентября началось строительство первого в Европе полноразмерного демонстрационного сегмента Hyperloop в Баварии (Германия).

Идея скоростных поездов Hyperloop не умерла, а разрабатывается несколькими группами учёных. Одна из наиболее успешных – программа Hyperloop Мюнхенского технического университета (TUM) в Германии, работающая над проектом с 2015 года.

Им удалось стать первыми во всех четырех соревнованиях Hyperloop Pod Competitions, организованных Musk's Space X, и к настоящему моменту они держат рекорд скорости 482 км/ч. На основе этих успехов программа быстро продвинулась от моделей до полноразмерных испытаний.

Также интересно установлен новый мировой рекорд скорости

Немцы строят испытательный участок длиной 24 метра, который состоит из бетонной трубы сверхвысокой прочности и тестовой капсулы, оснащенной технологией maglev. Сооружение предназначено для полномасштабного тестирования новых технологий и исследования жизнеспособности концепции коммерческого пассажирского транспорта.

Говоря простым языком, Hyperloop состоит из пассажирской капсулы, движущейся в герметичной трубе. Из нее весь воздух извлекается с помощью мощных вакуумных насосов. Это устранит сопротивление воздуха и позволит добиться очень высоких скоростей, не требуя значительного потребления энергии. Также снизится сопротивление качанию с помощью технологии бесконтактной магнитной левитации (maglev).

Конечная цель проекта состоит в том, чтобы трубы Hyperloop проложить по всей стране (а впоследствии также между странами и через океаны), соединяя населенные пункты так же, как железная дорога, но с гораздо более быстрыми и комфортными путешествиями.

Несмотря на то, что концепции Hyperloop еще предстоит пройти очень долгий путь и преодолеть много препятствий, прежде чем она начнет перевозить пассажиров, это может быть воплощение подлинной научной фантастики в реальность.