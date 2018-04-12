Так, у нього немає а ні V10, а ні V12. Потужність складає 0,2 кінських сили. Запас ходу – 145 кілометрів.

Lamborghini створює шалені суперкари, швидкі кросовери та трактори, одяг та парфуми, власне вино, а тепер фірма з Сант-Агата Болоньєзе узялась за двоколісний транспорт.

Звичайно, це не перший випадок, коли Lambo показує свої інженерні вміння та стиль на велосипедах, можна згадати хоча б останнє спільне творіння з фірмою Cervelo. Та цього разу велосипеди створені Lamborghini самостійно і вони мають електричний привід.

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“Результат дослідження, що тривало більше п'яти років. Справжні шедеври передових технологій”, – говорять про дві моделі електричних велосипедів представники Lamborghini. Один з них – гірський велосипед, інший був розроблений для швидкісного руху асфальтом. Велосипеди можна налаштувати за допомогою програми Ad Personam. Це означає, що велосипед можна замовити у тому ж кольорі, що й автомобілі марки.

Обидві моделі мають вісім швидкостей та PIN-код для захисту від викрадення, який блокує педалі. Заднє колесо можна зняти та встановити за п'ять секунд – так легше транспортувати велосипед, особливо у суперкарах Ламборгіні. Літій-іонний акумулятор велосипедів інтегрований в раму. На електротязі велосипед здатен подолати близько 145 кілометрів.

Велосипед з’явиться у онлайн-магазині Lamborghini та фірмових шоу-румах у травні цього року. Вартість поки не названа, та навряд чи вона буде доступною, адже це велосипед від Lamborghini.

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