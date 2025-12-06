Перший в історії автомобіль BMW M виставили на продаж

На початку 1970-х BMW шукала спосіб заявити про себе у спорті. Відповіддю стало створення заводської гоночної команди під керівництвом Боба Лутца — і саме тоді з’явився підрозділ BMW Motorsport GmbH. Першим його проєктом став BMW 3.0 CSL Werks 1972 року, який нещодавно виставили на продаж.

Як пише Motor1, це конкретне авто — E9/R1, дослідний прототип, побудований наприкінці 1972 – на початку 1973 року. Він став першим із лише 21 автомобіля CSL Werks, і саме на ньому випрацьовували аеродинамічний комплект Batmobile Aero, що згодом став культовим.

Після сезону 1973 року BMW Motorsport продала авто американській команді для участі в чемпіонаті IMSA 1974 року. Згодом CSL завершив спортивну кар’єру та потрапив до колекції BMW, а у середині 1990-х перейшов у приватні руки. Власник провів масштабну реставрацію, зберігаючи максимальну оригінальність конструкції — рідкість для гоночного автомобіля з такою історією.

Після тривалого «затишшя» авто вийшло на публіку: спершу — на Goodwood Festival of Speed 2021, де його показали у передгомологаційній конфігурації, а трохи згодом — на Salon Privé Concours D'Elegance у 2025 році, де воно з’явилося у повному образі “Бетмобіля”, викликавши справжній фурор серед знавців історії BMW M.

Цікаво, що офіційної ціни в оголошенні про продаж цієї автівки немає: дізнатися її можна лише після подачі заявки. Очевидно одне — мова не йде навіть не про сотні тисяч. Під капотом цього екземпляра збережено рядну “шістку” об’ємом 3,5 літра, потужністю понад 400 к.с. BMW 3.0 CSL Werks — це не просто рідкісний спорткар. Це точка відліку для BMW M.