Класичне купе BMW 2002 перетворили на електрокар з мотором Tesla

На Bring a Trailer з’явився лот, повз який важко пройти прихильникам класичних BMW. Перед нами — яскраво-жовтий BMW 2002, який у Мюнхені повністю перебрали й перетворили на сучасний електрокар. Проєкт отримав нову назву — 2002te, але зберіг більшу частину атмосферного зовнішнього вигляду.

Класичний стиль, але з електричним серцем

Основа машини залишилася історичною, однак усе, що колись надавало їй характер, змінилося. Двигун внутрішнього згоряння та рідна трансмісія зникли — тепер під капотом працює електромотор від Tesla Model S. Він видає 178 к.с. і 170 Нм крутного моменту, працюючи у 400-вольтовій системі.

Запас енергії забезпечує батарея BMW i3 на 33 кВт·год. Її вистачає приблизно на 200 км пробігу. Розгін до сотні займає 6,2 секунди — для легкого купе це більше, ніж достатньо. Маса машини тримається на рівні 1088 кг, тож на звивистих дорогах вона обіцяє бути дуже жвавою.

Емоції – інші: без звуку, без вібрацій

Перехід на електротягу змінив характер класичного 2002-го. Тиша замість хрипкого бензинового звуку, відсутність вібрацій і жодної механічної коробки — усе це кардинально контрастує з оригінальною атмосферою моделі.

Це інший досвід, і він сподобається не всім. Але для тих, хто хоче стару школу у сучасній обгортці, такий підхід може стати ідеальним компромісом.

Авто з історією, яке зберегли дуже дбайливо

У Bavarian Econs Tech зазначають, що BMW прибув у майстерню в майже ідеальному стані. Пробіг — лише 31 тисяча кілометрів. Кузов не знав корозії, фарба — повністю оригінальна, як і більшість салонних елементів.

При цьому інтер’єр все ж освіжили. Встановили нові спортивні сидіння, оновили килимове покриття та поставили сучаснішу систему кондиціонування. А ще змонтували потужну аудіосистему Helix із вісьмома динаміками та сабвуфером.

Технічні оновлення тут теж серйозні

Хоча зовні купе виглядає дуже автентично, технічно його відчутно прокачали. На машині стоять 13-дюймові диски Alpina з класичними шинами Michelin XDX-B. Підвіску повністю замінили на регульовану систему KW Racing V3 Classic, а всі ключові сайлентблоки тепер поліуретанові — від Powerflex.

Це забезпечує значно кращу керованість і чіткішу реакцію, ніж у будь-якого серійного 2002-го.

Де подивитися і хто може придбати

Якщо вам близьке поєднання німецької класики та електричних технологій, цей BMW 2002te вже чекає свого нового власника. Лот активний на Bring a Trailer, тож охочі можуть переглянути всі деталі, фотографії та зробити ставку.