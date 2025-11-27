Классическое купе BMW 2002 превратили в электрокар с мотором Tesla

На Bring a Trailer появился лот, мимо которого трудно пройти поклонникам классических BMW. Перед нами - ярко-желтый BMW 2002, который в Мюнхене полностью перебрали и превратили в современный электрокар. Проект получил новое название - 2002te, но сохранил большую часть атмосферного внешнего вида.

Также интересно на аукцион выставили легковушку с двигателем от истребителя

Классический стиль, но с электрическим сердцем

Основа машины осталась исторической, однако все, что когда-то придавало ей характер, изменилось. Двигатель внутреннего сгорания и родная трансмиссия исчезли - теперь под капотом работает электромотор от Tesla Model S. Он выдает 178 л.с. и 170 Нм крутящего момента, работая в 400-вольтовой системе.

Запас энергии обеспечивает батарея BMW i3 на 33 кВт-ч. Ее хватает примерно на 200 км пробега. Разгон до сотни занимает 6,2 секунды - для легкого купе это более, чем достаточно. Масса машины держится на уровне 1088 кг, так что на извилистых дорогах она обещает быть очень резвой.

Эмоции – другие: без звука, без вибраций

Переход на электротягу изменил характер классического 2002-го. Тишина вместо хриплого бензинового звука, отсутствие вибраций и никакой механической коробки - все это кардинально контрастирует с оригинальной атмосферой модели.

Это другой опыт, и он понравится не всем. Но для тех, кто хочет старую школу в современной обертке, такой подход может стать идеальным компромиссом.

Авто с историей, которое сохранили очень бережно

В Bavarian Econs Tech отмечают, что BMW прибыл в мастерскую в почти идеальном состоянии. Пробег - всего 31 тысяча километров. Кузов не знал коррозии, краска - полностью оригинальная, как и большинство салонных элементов.

При этом интерьер все же освежили. Установили новые спортивные сиденья, обновили ковровое покрытие и поставили современную систему кондиционирования. А еще смонтировали мощную аудиосистему Helix с восемью динамиками и сабвуфером.

Технические обновления здесь тоже серьезные

Хотя внешне купе выглядит очень аутентично, технически его ощутимо прокачали. На машине стоят 13-дюймовые диски Alpina с классическими шинами Michelin XDX-B. Подвеску полностью заменили на регулируемую систему KW Racing V3 Classic, а все ключевые сайлентблоки теперь полиуретановые - от Powerflex.

Это обеспечивает значительно лучшую управляемость и более четкую реакцию, чем у любого серийного 2002-го.

Также интересно BMW готовит конкурента Tesla Model Y

Где посмотреть и кто может приобрести

Если вам близко сочетание немецкой классики и электрических технологий, этот BMW 2002te уже ждет своего нового владельца. Лот активен на Bring a Trailer, поэтому желающие могут просмотреть все детали, фотографии и сделать ставку.