Готуємо авто до зими: що треба зробити автовласнику перед настанням холодів

Зима традиційно стає випробуванням для автомобіля і водія. Мороз, слизькі дороги, короткий світловий день — усе це вимагає ретельної підготовки. Правильна підготовка до холодного сезону дозволяє уникнути технічних проблем, зберегти безпеку та знизити стрес під час кермування.

Перейдіть на зимові шини

Не чекайте першого снігу — коли температура опускається нижче +7°C, саме час замінити літню гуму. Зимові шини забезпечують краще зчеплення з дорогою, коротший гальмівний шлях і стабільність керування. Глибина протектора має бути не менше 4 мм, а тиск — відповідати рекомендаціям виробника. Недооцінка цього пункту є однією з причин зимових аварій.

Перевірте технічні рідини

Морози безжальні до всіх систем авто. Замініть літній омивач на зимовий, перевірте рівень антифризу, оливи та гальмівної рідини. Особливо важливо, щоб охолоджувальна система була герметичною — навіть незначна течія може стати причиною серйозних поломок.

Огляньте акумулятор

При мінусовій температурі акумулятор втрачає до 30% потужності. Перевірте заряд, стан клем і кріплення. Якщо батарея служить понад три роки, варто протестувати її ємність у сервісі. У багажнику бажано мати кабелі для «прикурювання» — вони часто рятують у найхолодніші ранки. Нормальний строк служби автомобільного акумулятора 4 – 5 років.

Подбайте про видимість: фари та склоочисники

Короткий день і часті опади роблять видимість одним з ключових чинників безпеки. Перевірте, чи правильно відрегульовані фари, і замініть зношені лампи. Щітки склоочисників повинні ефективно очищати скло навіть під час інтенсивного снігопаду. Зимовий омивач варто обрати із запасом морозостійкості.

Сформуйте зимовий набір у багажнику

Невелика лопата, буксирувальний трос, теплий плед, рукавички, ліхтарик і запас води — мінімальний комплект для екстрених ситуацій. Для поїздок у гори додайте ланцюги протиковзання, мішок піску, термос з гарячим напоєм та калорійний перекус.

Правильне прогрівання та опалення

Двигун варто прогрівати лише 2–3 хвилини — надмірне стояння «на холостих» не приносить користі й збільшує витрати пального. У салоні підтримуйте температуру близько 20–22 °C. Перегрівання викликає втому, а надмірний холод — стислість м’язів і зниження реакції.

Слідкуйте також за вологістю повітря: сухе тепло від опалення пересушує слизові оболонки. Коротке провітрювання або використання кондиціонера допомагає забезпечити циркуляцію повітря й уникнути запотівання вікон.

Одягайтеся розумно

Водій у товстій куртці має гірший контроль над кермом, а ремінь безпеки не працює належним чином. Одягайте кілька тонших шарів замість однієї об’ємної куртки. Рукавички краще зняти — це підвищить чутливість до керма.

Водний баланс і перерви

Взимку водії часто забувають пити воду, хоча сухе повітря і опалення швидко зневоднюють організм. Тримайте під рукою пляшку води або несолодкий чай. На далеких маршрутах варто робити перерви кожні дві години — коротка розминка покращує кровообіг і знижує втому.

Манера водіння

Зимове кермування вимагає передбачливості. Уникайте різких рухів, гальмування чи прискорення. Гальмівний шлях на слизькій дорозі може бути втричі довшим, ніж улітку. Особливо обережно рухайтеся на мостах, у затінених ділянках і на підйомах — саме там найчастіше з’являється ожеледиця.

Перевірте чинність страховки

Зимові дороги непередбачувані, тому чинна автоцивілка — це не формальність, а необхідний елемент захисту. Переконайтеся, що ваш поліс дійсний, або поновіть його онлайн заздалегідь.

Підсумок

Підготовка автомобіля до зими — це не лише технічна процедура, а й зміна мислення. Зимова безпека починається з уваги до дрібниць: від глибини протектора до температури в салоні.