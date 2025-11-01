Який штраф може отримати автовласник за шини, які не відповідають законодавству

З настанням холодної пори багато водіїв в Україні ставлять собі запитання: чи обов’язковою потрібно замінювати літні шини на зимові, чи передбачено штраф за несезонну гуму, і які ще порушення стосовно шин можуть стати підставою для штрафу. Розберемо по пунктах.

Чи обов’язково міняти шини на зимові

На щастя, поки що в Україні немає законодавчої норми, яка б прямо зобов’язувала всіх водіїв перевзувати своє авто на зимові шини у певний період. Хоча поліцією пропонувалися відповідні законопроекти — наприклад, про обов’язковість переходу на зимову гуму з 1 листопада по 31 березня, але вони не були ухвалені.

Таким чином: міняти шини на зимові з юридичної точки зору не обов’язково, але з міркувань безпеки — бажано. На льоду, снігу чи холодній дорозі зимові шини мають набагато кращу зчіплюваність і гальмівні властивості, ніж літні. Водночас сучасні всесезонні шини здатні відмінно працювати як за низьких, так і за високих температур.

Що регламентують правила

Правила дорожнього руху України в пункті 31.4.5 передбачають, що шини легкових автомобілів мають бути з малюнком протектора такого рівня, щоб не бути «менше ніж» 1,6 мм. Окремо для зимової літньої або всесезонної гуми значень не встановлено. Проте згідно з деякими джерелами (виробниками шин), рекомендується рівень протектора для зимових шин не менше 4 мм.

Отже: мінімум законодавчо — 1,6 мм (для всіх сезонів), але для зимового сезону рекомендовано 4 мм або більше, щоб забезпечити краще зчеплення на снігу.

Які штрафи лобіює поліція

Наразі штрафу за їзду на літніх шинах зимою або на зимових літом не існує. Проте були зареєстровані законопроекти, які пропонують штраф у розмірі 1700 грн за неправильні шини, а при повторному порушенні — від 3400 до 8500 грн з можливим позбавленням водійських прав на 3-6 місяців.

У чинних правилах за порушення технічного стану шин (зношений протектор, пошкодження, різні шини на одній осі тощо) передбачено штрафи від 340 до 680 грн (20–40 неоподатковуваних мінімумів) і можливе позбавлення прав за повторні випадки.

Якщо залишкова глибина протектора менша ніж дозволено (нижче 1,6 мм) — це підстава для штрафу або заборони руху.

Використання шин різного типу, різних моделей чи різного малюнка протектора на одній осі вважається технічною несправністю. Працівниками поліції може бути застосовано штраф за статтею 121 КУпАП (керування з технічно несправним транспортним засобом).

За що ще можуть штрафувати по шинах

Використання шин з видимими пошкодженнями: порізи, розриви, розшарування корду, які оголюють металеві елементи. Це також може вважатись порушенням технічного стану.

Використання шин, що не відповідають за розміром або навантаженням для автівки — наприклад, занадто вузькі або з індексом навантаження нижчим рекомендованого. Це передбачено Правилами технічної експлуатації коліс.

Поради водіям

Перевіряйте стан шин перед зимою: глибину протектора, наявність пошкоджень, відповідність рекомендованим параметрам. Якщо плануєте їздити взимку — обирайте зимові або всі сезонні шини з мінімумом протектора від ~4 мм (бажано більше).

Навіть якщо закон не зобов’язує вас міняти шини конкретною датою — раціонально робити це завчасно або ж за погодних умов: холод, сніг, лід. У разі виїзду в гори чи на засніжені дороги — зимова гума стає майже обов’язковою для безпеки. Водночас при експлуатації у місті всесезонні шини є непоганим рішенням.

Уникайте поєднання різних моделей чи типів шин на одній осі — це підвищує ризик втрати контролю і може призвести до штрафу.

Висновок

Сезонна заміна шин не завжди актуальна для українських умов. Саме тому в Україні не існує прямого штрафу за їзду на “неправильній” сезонній гумі. Навіть більше – є низка випадків, коли не варто перевзувати автомобіль у сезонну гуму. Також існує чимала кількість водіїв, для яких застосування всесезонної гуми буде найбільш актуальним рішенням.