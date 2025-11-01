Какой штраф может получить автовладелец за шины, не соответсвующей законодательству

С наступлением холодной поры многие водители в Украине задаются вопросом: является ли обязательной замена летних шин на зимние, предусмотрен ли штраф за несезонную резину, и какие еще “шинные” нарушения могут стать основанием для штрафа. Разберем по пунктам.

Обязательно ли менять шины на зимние

К счастью, пока в Украине нет законодательной нормы, которая бы прямо обязывала всех водителей переобуваться на зимние шины в определенный период. Хотя полицией предлагались соответствующие законопроекты - например, об обязательности перехода на зимнюю резину с 1 ноября по 31 марта, но они не были приняты.

Таким образом: менять шины на зимние с юридической точки зрения не обязательно, но из соображений безопасности - желательно. На льду, снегу или холодной дороге зимние шины имеют гораздо лучшую сцепляемость и тормозные свойства чем летние. В то же время современные всесезонные шины способны отлично работать как при низких, так и при высоких температурах.

Что регламентируют правила

Правила дорожного движения Украины в пункте 31.4.5 предусматривают, что шины легковых автомобилей должны быть с рисунком протектора такого уровня, чтобы не быть "меньше чем" 1,6 мм. Отдельно для зимней летней или всесезонной резины значений не установлено. Однако согласно некоторым источникам (производителями шин), рекомендуется уровень протектора для зимних шин не менее 4 мм.

Итак: минимум законодательно - 1,6 мм (для всех сезонов), но для зимнего сезона рекомендовано 4 мм или более, чтобы обеспечить лучшее сцепление на снегу.

Какие штрафы лоббирует полиция

Сейчас штрафа за езду на летних шинах зимой или на зимних летом не существует. Однако были зарегистрированы законопроекты, которые предлагают штраф в размере 1700 грн за неправильные шины, а при повторном нарушении - от 3400 до 8500 грн с возможным лишением водительских прав на 3-6 месяцев.

В действующих правилах за нарушение технического состояния шин (изношенный протектор, повреждения, разные шины на одной оси и т.д.) предусмотрены штрафы от 340 до 680 грн (20–40 необлагаемых минимумов) и возможно лишение прав за повторные случаи.

Если остаточная глубина протектора меньше чем разрешено (ниже 1,6 мм) - это основание для штрафа или запрета движения.

Использование шин разного типа, разных моделей или разного рисунка протектора на одной оси считается технической неисправностью. Работниками полиции может быть применен штраф по статье 121 КУоАП (управление с технически неисправным транспортным средством).

За что еще могут штрафовать по шинам

Использование шин с видимыми повреждениями: порезы, разрывы, расслоение корда, которые обнажают металлические элементы. Это также может считаться нарушением технического состояния.

Использование шин, не соответствующих по размеру или нагрузке для автомобиля - например, слишком узкие или с индексом нагрузки ниже рекомендованного. Это предусмотрено Правилами технической эксплуатации колес.

Советы водителям

Проверяйте состояние шин перед зимой: глубину протектора, наличие повреждений, соответствие рекомендованным параметрам. Если планируете ездить зимой - выбирайте зимние или все сезонные шины с минимумом протектора от ~4 мм (желательно больше).

Даже если закон не обязывает вас менять резину конкретной датой - рационально делать это заблаговременно или при погодных условиях: холод, снег, лед. В случае выезда в горы или на заснеженные дороги - зимняя резина становится почти обязательной для безопасности. В то же время при эксплуатации в городе всесезонные шины являются хорошим решением.

Избегайте объединения разных моделей или типов шин на одной оси - это повышает риск потери контроля и может привести к штрафу.

Вывод

Сезонная замена шин не всегда актуальна для украинских условий. Именно поэтому в Украине не существует прямого штрафа за езду на “неправильной” сезонной резине. Более того, есть ряд случаев, когда не стоит переобувать автомобиль в сезонную резину. Также существует немалое количество водителей, для которых применение всесезонной резины будет наиболее актуальным решением.