Як підготувати автомобіль до зими: три чек-листи

Підготовка автомобіля до зимового сезону складається з кількох етапів. Є роботи, які можна виконати самостійно, деякі операції краще замовити на СТО. А ще треба укомплектувати багажник усім необхідним для зимового сезону:

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Завдання для автосервісу

Шиномонтаж. Перевзування на зимову гуму – чи не найважливіший етап підготовки до зими.

Перевзування на зимову гуму – чи не найважливіший етап підготовки до зими. Перевірка акумулятора. В умовах автосервісу можна перевірити акумулятор і мати уявлення про його залишковий ресурс. Можливо, є сенс замінити акумулятор заздалегідь, не очікуючи моменту, коли авто відмовиться заводитись.

Під час перевірки автомобіля до зими перш за все перевірте акумулятор. Адже від нього залежить, чи зможе машина завестись в лютий мороз. Якщо АКБ пора замінити, зверніть увагу на Bosch - у цього виробника найширша лінійка батарей для сучасних автомобілів, вони мають мінімальний саморозряд та забезпечують надійний старт після тривалого простою. Рекламна інформація

Перед настанням морозів бажано перевірити акумулятор та за необхідності замінити

Перевірка рідин. Охолоджуюча рідина з часом втрачає свої властивості. Перед настанням холодів її потрібно перевірити й за необхідності замінити. Якщо вона змерзне у двигуні – наслідки будуть дуже витратні. Також варто перевірити гальмівну та інші робочі рідини.

Охолоджуюча рідина з часом втрачає свої властивості. Перед настанням холодів її потрібно перевірити й за необхідності замінити. Якщо вона змерзне у двигуні – наслідки будуть дуже витратні. Також варто перевірити гальмівну та інші робочі рідини. Діагностика ходової частини. Огляд автомобіля знизу дозволить завчасно виявити несправності, які ще не проявились. Контроль деталей підвіски, гальмівної системи та рульового керування є запорукою безпеки на дорозі.

Роботи, які можна зробити самостійно

Заміна рідини омивача. Воду або літню рідину склоомивача потрібно вибризкати й залити зимову, яка не замерзає за низьких температур.

Воду або літню рідину склоомивача потрібно вибризкати й залити зимову, яка не замерзає за низьких температур. Щітки двірників. Перед зимою краще замінити щітки двірників, навіть якщо на вид вони ще цілі. Гарний огляд – одна з важливих складових безпеки на дорозі.

На більшості автомобілів заміна лампочок – проста процедура

Перевірка освітлення. Самостійно можна перевірити освітлення. Усі лампочки у фарах, підсвітку номерів, роботу протитуманок тощо. У більшості автомобілів заміна лампочок – нескладна операція.

Самостійно можна перевірити освітлення. Усі лампочки у фарах, підсвітку номерів, роботу протитуманок тощо. У більшості автомобілів заміна лампочок – нескладна операція. Килимки у салоні. На зиму краще постелити у салоні гумові килимки, якщо до цього лежали килимки з іншого матеріалу.

Що потрібно мати в багажнику

Скребок і щітка для снігу. Краще мати невеликий скребок та велику щітку. Як показує досвід, скребок потрібен частіше, тож якщо він невеликий, його можна тримати в салоні. Велика щітка дозволяє швидше очистити автомобіль і не залишати сніг на даху.

Краще мати невеликий скребок та велику щітку. Як показує досвід, скребок потрібен частіше, тож якщо він невеликий, його можна тримати в салоні. Велика щітка дозволяє швидше очистити автомобіль і не залишати сніг на даху. Буксирувальний трос. На випадок, якщо доведеться витягати автомобіль зі снігу.

На випадок, якщо доведеться витягати автомобіль зі снігу. Лопата. Якщо раптом потрібно буде викопувати автомобіль зі снігового полону.

Якщо раптом потрібно буде викопувати автомобіль зі снігового полону. Дроти для «підкурювання». На холоді акумулятор може дати збій. Дроти також можуть знадобитись, щоб допомогти й комусь з колег по трафіку.

Взимку до стандартного набору з аптечки, вогнегасника та знака аварійної зупинки додається низка позицій