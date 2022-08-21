Послуги автоелектрика – чи не найдорожчі серед усіх фахівців автосервісу. Тому звертатись до професіоналів для такої елементарної операції, як заміна лампочки, видається як мінімум марнотратством. Тим більше, лампочки мають звичку перегорати на відстані від СТО, у тому числі і в далекій дорозі.

Лампочок в автомобілі багато, але сьогодні поговоримо про одну, найголовнішу. За рух з непрацюючим ближнім світлом у лівій фарі згідно ПДР України (п. 31.4.3) можна отримати штраф 340 грн. (ст. 121 ч. 1 КУпАП). Але якщо запевнити поліцейського, що лампочка перегоріла щойно, протягом зазначеної поїздки, і що вона тут же буде замінена справною, то ваш гріх не буде вважатися забороненою “експлуатацією”, і штрафувати вас не можна.

Перед заміною лампи головного світла корисно дізнатися її тип, щоб правильно підбиратися до її фіксації та роз’єму проводки.

Читайте також: Чому не можна самостійно встановлювати ксенонові лампи у фари

Перш ніж перейти до подробиць із заміни, зазначимо, що з цією лампочкою є ще один варіант. Пункт 31.5 ПДД. наших ПДР дозволяє, не переймаючись заміною лампи, увімкнути аварійку та “рухатися якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту, дотримуючись запобіжних заходів з виконанням вимог пунктів 9.9 і 9.11 (мається на увазі “аварійка”) цих Правил”.

Як замінити лампу у фарі

В абсолютної більшості легкових автомобілів фари влаштовані так, щоб лампи в них можна було замінити силами самого водія. Однак, елементарною цю маніпуляцію назвати можна далеко не завжди. Процес складається з вирішення двох основних питань: дістатися до тилової частини фари і дістатися до лампи всередині. І перше, і друге часто буває непросто через обмежений простір – рука елементарно не протискується.

Дуже часто доступ до тилової частини фари обмежений, і варіант на фото (VW Golf V) ще доволі дружній для майстра, який планує заміну лампи.

Є кілька моделей, в яких для заміни ламп доводиться попередньо демонтувати або саму фару, решітку радіатора, або найближче колесо, або бампер. На щастя, таких автомобілів небагато (наприклад, Opel Astra H, BMW E90, Ford Mondeo III, Citroen C1, Volkswagen Golf IV).

На жаль, у заводському мануалі автомобіля не завжди подається технологія заміни ламп – найчастіше з тієї причини, що виробник не довіряє аматору демонтаж деталей облицювання. Але в узагальненій формі процес має такий вигляд:

Відкрити кришку. Якщо вона гумова, її треба стягнути, узявшись за передбачений язичок або за край. Пластикову кришку зазвичай достатньо повернути на чверть оберти. При цьому важливо не загубити гумовий ущільнювач під нею, адже для захисту від пилу кришка зроблена герметичною.

Читайте також: Як самостійно полагодити електрообладнання в автомобілі

Зняти електричний роз’єм з цоколя лампи. Іноді це робиться в першу чергу, іноді – після зняття кришки, в залежності від конструкції. Справні контакти з’єднуються туго, тому можливо, вам доведеться тягнути з помітною силою.

Основних типів кріплення лампи у фарі сьогодні два: пружинним фіксатором і поворотом на такій собі подобі різьби.

Відстебнути пружинний фіксатор , який притискує лампу до її місця у гнізді відбивача. Це один з найскладніших моментів, адже іноді доводиться робити це навпомацки, та й спосіб зачеплення пружини за гачки відбивача не завжди зрозумілий заздалегідь. У деяких типів ламп цього фіксатора немає, а лампа фіксується шляхом повороту на четверть оберта.

Витягнути лампу. Важливо при цьому брати її за ніжки контактів або за їхню пластикову оболонку, щоб не торкатися пальцями колби – це шкідливо для скла. Власне, якщо лампа й справді згоріла, то це вже не має значення.

Вставити нову лампу. Майте на увазі, що лампа встановлюється у певному положенні, тож для правильного позиціонування вона має спеціальні виступи – під які у її гнізді на відбивачі є відповідні вирізи. Власне, якщо ви вставите її неправильно, застебнути пружинний фіксатор вам не вдасться. Не забудьте під’єднати штекер проводки та ретельно закрити кришку.

На більш-менш свіжих моделях кришка фари м’яка гумова, а роз’єм проводки підключається не під кришкою, а поряд на корпусі фари.

Рекомендація “Авто 24”

Взагалі тема вибору нової лампочки варта окремої статті, але тут скажемо коротко: придбати більш-менш прийнятної якості не так вже і просто. Точніше, лампи для фар головного світла крім іншого представлені і брендовою продукцією від відомих виробників. А щодо дрібніших ламп для автомобільної світлотехніки є чимало питань – на прилавках панує дешева і низькоякісна продукція зі Сходу. Майте це на увазі, щоб не доводилося замінювати лампи у “стопах” чи “поворотниках” буквально щороку.

Читайте також: Ремонт автомобіля своїми силами: чи варто братись